Singer-Songwriter Joris aus Stuhr will Ukraine helfen Stand: 01.05.2022 12:45 Uhr

Ihm sei durch den Krieg klar geworden, wie wertvoll der bisherige Frieden in Europa gewesen sei, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "In meiner Freizeit sortiere ich Sachspenden für die Ukraine", sagte der in Stuhr geborene Musiker. Auch bei dem Festival "Sound of Peace" in Berlin war Joris ("Herz über Kopf") dabei. Bei dem Solidaritätskonzert im März vor dem Brandenburger Tor kamen 12,5 Millionen Euro Spenden für die Ukraine zusammen. Eine kleinere Version des "Sound of Peace" soll am 8. Mai am Mannheimer Barockschloss stattfinden.

"Wege finden, wieder zusammenzukommen"

Die Konzerte seien auch ein Aufbruchssignal für die coronabedingt darniederliegende Kunst- und Musikszene in Deutschland, sagte der Sänger. "Wir haben während der Pandemie ein Kultursterben erlebt - nicht nur wir Musiker, sondern auch die Menschen, die die Voraussetzungen für Konzerte schaffen, wie Tontechniker und Beleuchter", so der 32-Jährige, der in Berlin Ton- und Musikproduktion studiert hat. "Das ist eine ganz schlimme Entwicklung, und wir müssen Wege finden, wieder zusammenzukommen." Große Konzerte oder Sportereignisse festigten den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

