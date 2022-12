Silvester auf die Inseln - Urlaub am Meer hoch im Kurs Stand: 27.12.2022 18:54 Uhr Ferienunterkünfte an der Nordsee sind über Silvester begehrt: Die Ostfriesischen Inseln melden über den Jahreswechsel eine gute Buchungslage. Kurzentschlossene haben trotzdem noch eine kleine Chance.

Nachzufragen lohne sich immer, sagt Göran Sell, Tourimus-Chef der Ostfriesischen Inseln. Ein Faktor hierbei sind kurzfristige Absagen. Es komme durchaus vor, dass Urlaubende ihre Zimmer aufgrund von Erkrankungen stornieren müssten. Ansonsten seien die Inseln aber sehr voll. Preissteigerungen infolge der Energiekrise haben sich laut Sell nicht auf das Interesse am Silvester-Urlaub an der Küste ausgewirkt. Die Nachfrage sei nicht spürbar geringer als vor der Inflation.

Fährverbindungen verdoppelt - trotzdem ausgebucht

Eine hohe Auslastung erwarten auch die Betreiber der Fähren. Die Reederei Norden-Frisia hat ihre Verbindungen nach Norderney und Juist seit dem zweiten Weihnachtstag auf 15 Abfahrten nahezu verdoppelt. Wer mit dem Auto auf die Fähre nach Norderney will, habe trotzdem kaum noch Chancen, hieß es. Alles sei belegt.

Restaurant-Besuch wohl nur nach Reservierung

Wer es trotz der Widrigkeiten zum Jahreswechsel auf eine der Inseln geschafft hat, muss mit Einschränkungen in der Gastronomie rechnen: Am Silvesterabend spontan einen Tisch im Restaurant zu ergattern, sei so gut wie aussichtslos. Wer nicht reserviert habe, werde wohl selbst kochen oder Pizza-Lieferdienste bemühen müssen, heißt es. Neben dem hohen Andrang liege das am Personalmangel und an den hohen Energiepreisen. In der Folge hat nicht mehr jedes Restaurant geöffnet - auch wenn die Zeit um den Jahreswechsel auf den Inseln als Hauptsaison gilt. Mancher Betrieb sei bereits seit Ende der Herbstferien in den langen Winterferien, hieß es.

