Stand: 01.10.2019 19:37 Uhr

"Seute Deern" droht erneut zu sinken

Die schwer beschädigte "Seute Deern" droht erneut unterzugehen. Das Deutsche Schifffahrtsmuseum (DSM) in Bremerhaven teilte am Dienstagabend mit, der Zustand des Traditionsseglers sei "mehr als kritisch". Der Segler schwimme nur noch mit Hilfe von Pumpen. Pro Tag würden 4.800 Kubikmeter Wasser in das Museumsschiff eindringen - mehr als vor der Havarie Ende August.

Videos 00:49 Niedersachsen 18.00 "Das Schiff besteht in vielen Teilen nur noch aus Torf" Niedersachsen 18.00 Das im Alten Hafen gesunkene Bremerhavener Museumsschiff "Seute Deern" soll für 1,1 Millionen Euro geborgen werden. Es wurde am Mittwoch von Experten inspiziert. Video (00:49 min)

Schiff wird in ein Schwimmdock gebracht

Das Schiff könne daher nicht im Alten Museumshafen bleiben und werde in ein Schwimmdock in den Kaiserhafen gebracht. "Mit jedem Tag, an dem die 'Seute Deern' weiter im Museumshafen liegt, wächst die Gefahr, dass sie wieder versinkt", erklärte ein Sprecher. Die 100 Jahre alte "Seute Deern" war Ende August nach einem Wassereinbruch auf dem Grund des Hafenbeckens gesunken und mit viel Aufwand wieder geborgen worden. Der Stiftungsrat will jetzt über das weitere Vorgehen beraten.

