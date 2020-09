Stand: 27.09.2020 16:46 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Segeljacht verunglückt - Zwei Männer sterben

Bei einem Bootsunfall auf der Nordsee sind in der Nacht zu Sonntag zwei Menschen gestorben. Über den Hergang des Unglücks ist bisher nichts bekannt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Nach Informationen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (GzRS) waren die beiden Männer am Abend mit ihrem Sieben-Meter-Boot von Neuwerk aufgebrochen. Am Sonntagmorgen meldeten Segler, vor Nordholz (Landkreis Cuxhaven) treibe ein Boot kieloben. Eine Suchaktion begann, an der neben zwei Rettungskreuzern der DGzRS und zwei Hubschraubern auch zahlreiche Kräfte von Feuerwehren, Wasserschutzpolizei und Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) beteiligt waren. Zunächst wurde das im Watt über Kopf festsitzende Boot von Tauchern untersucht. Dabei fand man einen Toten im Innenraum. Der zweite wurde Stunden später im Wasser treibend entdeckt. Über Identität und Herkunft der Verunglückten gibt es bisher keine Angaben.

VIDEO: Cuxhaven: Zwei Tote nach Segelunfall (1 Min)

