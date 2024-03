Stand: 29.03.2024 14:29 Uhr Gewitterfront: Seenotretter bergen Segel-Crew vor Juist

Seenotretter haben am Donnerstag die vierköpfige Crew eines Segelschiffs zwischen Norderney und Juist aus einer gefährlichen Lage befreit. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Freitag mitteilte, war das Segelschiff am Nachmittag auf der Nordsee in eine plötzlich aufziehende Gewitterfront geraten. Als sich dann eine Segelleine im Propeller des Motors verfangen hatte, trieb das Boot manövrierunfähig südlich der Insel Juist. Der alarmierte Seenotrettungskreuzer "Eugen" konnte laut DGzRS eine Leine an dem havarierten Boot befestigen. Die Besatzung des Kreuzers schleppte demnach den Havaristen samt der vierköpfigen Crew sicher nach Norderney.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min