Seehunde in der Nordsee: Das große Zählen beginnt

Das Land Niedersachsen beginnt heute damit, den aktuellen Seehundbestand in der Nordsee zu ermitteln. In Emden, Mariensiel bei Wilhelmshaven und Nordholz bei Cuxhaven starten Flugzeuge zu Flügen über das Wattenmeer. Bis Ende August soll es nach Angaben des niedersächsischen Landesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittel (LAVES) insgesamt fünf solcher Zähltage geben. Auch in Schleswig-Holstein, Dänemark und den Niederlanden werden die Seehunde heute gezählt. Durch die zeitgleiche Erfassung der Wattenmeer-Anrainer sollen Doppelzählungen der sehr mobilen Tiere vermieden werden.

Videos 00:59 Moin "Wilma": Erster Heuler in Seehundstation Als erster Heuler ist "Wilma" in diesem Jahr in der Seehundstation Norddeich aufgenommen worden. Sie war Mitte Mai ohne Mutter auf Juist gefunden worden. Video (00:59 min)

2019 rekordverdächtig viele Jungtiere

Die jährlichen Seehund-Zählungen geben einen genauen Überblick über den Bestand der Tiere, deren Population in den 60er-Jahren stark eingebrochen war. Mitte der 70er-Jahre lebten lediglich noch etwa 1.100 Seehunde im niedersächsischen Teil des Wattenmeers. Weil die Seehunde daraufhin besser geschützt und nicht mehr bejagt werden durften, erholte sich ihr Bestand. Im vergangenen Jahr wurden an der niedersächsischen Nordseeküste 9.836 Tiere gezählt, darunter eine Rekordzahl von 2.711 Jungen. Im gesamten Wattenmeer wurde der Bestand auf 40.800 Tiere geschätzt. Das LAVES bezeichnet den Seehundbestand als "sehr stabil und vital".

Zunächst werden nur Jungtiere erfasst

Bei den Flügen sind an Bord der Propellermaschinen ein oder zwei Zähler, in der Regel handelt es sich um Jäger im ehrenamtlichen Einsatz. Auf den ersten Flügen zählen sie laut einer Sprecherin des Wattenmeersekretariats vor allem Jungtiere. Während des Fellwechsels der Seehunde später im Sommer werde die Gesamtpopulation erfasst. Auf den Flügen werden darüber hinaus die Liegegebiete der Seehunde fotografiert und kartiert. Für die Kooperation der Wattenmeer-Anrainer ist das Wattenmeersekretariat in Wilhelmshaven zuständig. Die nächsten Zählungen sind für den 17. Juni, 29. Juni sowie für den 12. und 25. August geplant.

