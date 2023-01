Stand: 26.01.2023 07:19 Uhr Schwimmbäder im Landkreis Vechta heben Wassertemperaturen an

Der Landkreis Vechta hebt die Temperaturen in Schwimmbädern wieder an. Nach Behördenangaben hatten vor allem Kinder und ältere Menschen Probleme damit, dass das Wasser 26 Grad warm war. Jedenfalls kamen weniger Menschen zu Schwimmkursen. Von kommendem Mittwoch an soll das Wasser beispielsweise in den Schulschwimmbädern in Lohne, Damme und Vechta wieder 28 Grad betragen. Das sei angesichts der Gesamtlage auf dem Gasmarkt vertretbar, sagte Vechtas Landrat Tobias Gerdesmeyer (CDU).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.01.2023 | 07:30 Uhr