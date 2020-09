Stand: 26.09.2020 11:25 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Schwerer Unfall in Saterland: Mutter und ein Kind tot

Nachdem am Freitagabend eine Frau bei einem schweren Verkehrsunfall in der Gemeinde Saterland (Landkreis Cloppenburg) gestorben ist, ist ein Elfjähriger, der ebenfalls im Auto saß, in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Wie Hendrik Ebmeyer, Sprecher der Polizei Cloppenburg, mitteilte, befinden sich zwei weitere Kinder in Lebensgefahr, drei sind schwer verletzt. Die 32-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt. In dem Auto saßen acht Menschen, das Modell ist für sieben Personen zugelassen.

Polizei hofft auf Aussage der Beifahrerin

Laut Polizei gehören vier der Kinder zu der 37-jährigen Verstorbenen, die zwei weiteren Kinder zu der 32 Jahre alten, lebensgefährlich verletzten Beifahrerin. Die Kinder sind den Angaben zufolge zwischen zwei und 13 Jahre alt. Inwieweit sich die zu hohe Anzahl der Insassen auf die schwere der Unfallfolgen ausgewirkt hat, ist laut Ebmeyer noch unklar. Die Polizei hoffe auf die Aussage der Beifahrerin. Bislang habe die Frau noch nicht vernommen werden können.

Auto prallt gegen Baum

Das Auto war laut Polizei am Freitagabend gegen 19 Uhr auf gerader Strecke rund 40 Kilometer östlich von der niedersächsisch-niederländischen Grenze gegen einen Baum geprallt. Weitere Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt. Mehrere Hubschrauber und Rettungswagen waren im Einsatz.

