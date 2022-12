Stand: 15.12.2022 16:16 Uhr Schutz vor Geldautomaten-Sprengung: Banken schließen nachts

Die Volksbank Stade-Cuxhaven hat angekündigt, sämtliche Filialen mit Geldautomaten von 23 bis 5 Uhr zu schließen. Mit den verschärften Sicherheitsmaßnahmen reagiert die Bank auf vermehrte Geldautomaten-Sprengungen: In Niedersachsen wurden in diesem Jahr bereits mehr als 60 Taten gezählt. Von den Nachtschließungen betroffen sind elf Geschäftsstellen in den Landkreisen Cuxhaven und Stade, sagte ein Sprecher der Volksbank. Es bestehe ein zu großes Risiko für Leib und Leben. Zuvor hatte bereits die Bremerhavener Weser-Elbe-Sparkasse angekündigt, einen Standort mit Geldautomaten wegen der Gefahr einer Sprengung vollständig zu schließen. Außerdem sollen weitere Geldautomaten abgebaut werden.

AUDIO: Geldautomaten-Sprengungen: Banken verschärfen Sicherheitsmaßnahmen (1 Min) Geldautomaten-Sprengungen: Banken verschärfen Sicherheitsmaßnahmen (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.12.2022 | 09:30 Uhr