Stand: 19.01.2022 17:28 Uhr Schuss wegen Radarkontrolle: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Fast ein Jahr hat die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt: Jetzt führte eine DNA-Spur die Beamten zu einem 51-Jährigen aus Rastede. Der Mann soll im Februar in Rastede auf einen Wagen des Landkreises Ammerlands geschossen haben. Darin saß ein Mitarbeiter des Landkreises, der an gleicher Stelle zuvor eine Geschwindigkeits-Messstelle eingerichtet hatte. Der Mann blieb unverletzt, lediglich die Seitenscheibe des Wagens wurde von einer Stahlkugel beschädigt. An dieser fanden Ermittler letztlich die DNA-Spuren, die zu der Festnahme des 51-jährigen Tatverdächtigen führten.

