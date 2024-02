Stand: 06.02.2024 13:29 Uhr Schuss auf Axt-Angreifer: Ermittlungen gegen Polizisten eingestellt

Die Ermittlungen gegen einen Polizisten wegen einer tödlichenSchussabgabe in Delmenhorst sind eingestellt worden. Das teilt die Staatsanwaltschaft Oldenburg mit. Der 27-Jährige hatte am 20. November auf einen Angreifer geschossen, der ihn mit einer Axt bedroht hatte. Der 25-Jährige wurde schwer verletzt und starb sechs Tage später im Krankenhaus. Gegen den Polizisten wurde daraufhin wegen des Verdachts auf Totschlags ermittelt. Die Untersuchung ergab, dass der Beamte in Notwehr gehandelt hat, bestätigte Matthias Rennecke, Sprecher der Staatsanwaltschaft Oldenburg. Demnach war der Angreifer mit erhobener Axt auf den Beamten zugestürmt und bis auf Armlänge an ihn herangekommen. Anders, als durch einen Schuss, habe er sich nicht wehren können. Das hätten kriminaltechnische Untersuchungen bestätigt. Außerdem sagten Zeugen aus, dass der Polizist den Angreifer mehrfach aufgefordert habe, stehen zu bleiben und die Axt niederzulegen. Er habe zudem einen Warnschuss abgegeben, der den Angreifer verfehlte.

