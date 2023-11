Polizei-Schuss nach Angriff mit Axt: Mann erliegt Verletzungen Stand: 27.11.2023 19:31 Uhr Wenige Tage nach dem Schuss eines Polizisten auf einen 25-Jährigen in Delmenhorst ist der Mann gestorben. Er soll den Beamten zuvor mit einer Axt attackiert haben.

Der Mann erlag am Sonntag seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei mit. Am Montag sollte seine Leiche in der Rechtsmedizin obduziert werden. Wann das Ergebnis feststeht, sei noch unklar, teilten die Ermittler mit. Der Mann hatte vor einer Woche einen Polizeibeamten mit einer Axt angegriffen. Der 27-jährige Polizeibeamte hatte daraufhin seine Schusswaffe eingesetzt, wodurch der Angreifer schwer verletzt wurde. Die Polizeibeamten hatten den Mann umgehend versorgt und reanimiert, hieß es in einer Mitteilung der Ermittler.

Am Abend eskalierte die Situation

Vor dem Schusswaffeneinsatz hatte es nach Polizeiangaben in einem Wohnhaus in Delmenhorst einen lautstarken Streit gegeben. Dabei sei ein 32-Jähriger leicht verletzt worden. Anschließend habe sich der 25-Jährige aus Delmenhorst mit einer Axt bewaffnet und das Gebäude verlassen. Auf einem nahe gelegenen Parkplatz habe er dann mit der Axt auf ein Auto eingeschlagen. Als die von einem Nachbarn alarmierte Polizei eintraf, eskalierte die Situation den Angaben zufolge weiter.

Staatsanwaltschaft prüft Verdacht des Totschlags

Die beteiligten Beamten, ein 27 Jahre alter Polizist und eine 25 Jahre alte Polizistin, seien unverletzt geblieben, teilte die Polizeiinspektion Cloppenburg in der Nacht zu Dienstag mit. Sie hatten aus Gründen der Neutralität die Ermittlungen übernommen, weil Delmenhorster Beamte betroffen waren. Nun wird geprüft, ob sich der Polizist mit dem Schusswaffengebrauch strafbar gemacht hat. Polizisten dürfen ihre Waffen nur in Extremsituationen einsetzen. Gründe sind meist Notwehr oder der Schutz eines Bedrohten. Laut Staatsanwaltschaft Oldenburg wird der Verdacht des Totschlags geprüft. Weitere Auskünfte könnten derzeit nicht gegeben werden, hieß es am ntag.

