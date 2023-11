Stand: 20.11.2023 23:21 Uhr Angriff mit Axt? Polizei schießt auf Mann in Delmenhorst

Ein Mann ist in Delmenhorst am Montagabend von Polizisten niedergeschossen worden. Wie eine Polizeisprecherin dem NDR Niedersachsen bestätigte, hatte der Mann die Beamten zuvor mit einer Axt angegriffen. Demnach waren die Einsatzkräfte zu einem randalierenden Mann in einem Wohnhaus gerufen worden. Im Rahmen des Einsatzes sei es dann zum Schusswaffeneinsatz gekommen, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen sind laut der Polizeisprecherin nicht verletzt worden.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 20.11.2023 | 21:45 Uhr