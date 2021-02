Stand: 15.02.2021 08:03 Uhr Schiffshorn löst stundenlang Alarm in Wilhelmshaven aus

Laute Warntöne eines Schiffshorns haben am späten Sonntagabend in Wilhelmshaven für Unruhe gesorgt. Das Geräusch war über mehrere Stunden im gesamten Stadtgebiet zu hören. Mehr als 90 Notrufe gingen laut Polizei bei der Leitstelle in Oldenburg und weitere 80 Anrufe bei der Polizei und Feuerwehr in Wilhelmshaven ein. Grund für das Warnsignal war den Angaben zufolge ein Elektronik-Schaden auf einem Schiff, der durch einen Rohrbruch ausgelöst worden war. Der Alarm wurde schließlich manuell abgeschaltet.

