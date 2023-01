Sande: "Reichsbürger" droht Bürgermeister mit Militärgericht Stand: 18.01.2023 08:01 Uhr Der Bürgermeister von Sande (Landkreis Friesland), Stephan Eiklenborg, hat einen Drohbrief aus der "Reichsbürger"-Szene erhalten. Ihm zufolge ist der Brief mit vollständigem Namen unterschrieben.

Schon am Briefumschlag habe er erkannt, woher der Brief stammt, sagte Eiklenborg (parteilos) dem NDR in Niedersachsen. Die Begriffe Bürgermeister und Gemeinde seien in eckige Klammern gesetzt gewesen. Das sei ein Zeichen, dass der Autor diese Titel ablehne. Zum Hintergrund sagte er, dass der Verfasser der Gemeinde eine kleine Summe Geld schulde. Dagegen habe der Verfasser "mit wüsten aus dem Internet kopierten Reichsbürger-Theorien" protestiert, sagte Eiklenborg. Der Verfasser habe ihm mit einem Militärgericht gedroht.

VIDEO: Reichsbürger-Razzia: LKA-Beamter unter den Verdächtigen (09.12.2022) (2 Min)

Reichsbürger-Brief ist mit vollständigem Namen unterschrieben

Ob es sich bei dem Verfasser des Briefes, um einen Mann oder eine Frau handelt, sagte Eiklenborg nicht. Er habe den Brief an den Staatsschutz weitergeleitet. Die Polizei ermittelt. Die Person, die den Brief geschrieben hatte, soll nach Angaben der Polizei vorgeladen werden oder einen Hausbesuch bekommen.

Drohung an den Bürgermeister kein Einzelfall

Briefe von "Reichsbürgern" an Behörden, Städte und Gemeinden hätten deutlich zugenommen, sagte ein Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebunds dem NDR. Der Fall in Sande stünde exemplarisch für viele ähnliche Fälle in Niedersachsen. Fast jede Kommune erhalte solche Briefe. Das liege vor allem daran, dass sich "Reichsbürger" in den sozialen Medien austauschen, so der Verbandssprecher. Dementsprechend ähnelten sich auch die Briefe an Behördenvertreter. Der Städte- und Gemeindebund will nun Mitarbeiter der Kommunen und Bürgermeister für den Umgang mit solchen Briefen schulen.

