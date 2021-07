Sande: Neue Brückenkonstruktion für Bahnstrecke errichtet

Schweres Gerät ist am Dienstag am Ems-Jade-Kanal im friesischen Sande zum Einsatz gekommen: Ein Kran hob die Bauteile für eine 83 Meter lange neue Eisenbahnbrücke über den Kanal und setzte sie ein. Der 700-Tonnen-Kran ließ die zwölf Brückenteile, die zwischen 41 und 55 Tonnen wiegen, durch die Luft schweben. Die Brücke ist das größte Bauwerk an der 4,5 Kilometer langen Bahn-Verlegung rund um die Gemeinde. Sie gehört zum zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke von Oldenburg bis an den JadeWeserPort in Wilhelmshaven. Bis Ende 2022 sollen alle Arbeiten auf der knapp 70 Kilometer langen Strecke beendet sein.

VIDEO: Sande: Neue Brücke für Ems-Jade-Kanal (1 Min)

