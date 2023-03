Sendedatum: 23.03.2023 06:30 Uhr SEK-Einsatz in Einfamilienhaus in Schwanewede

In Schwanewede im Landkreis Osterholz musste das Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei am Mittwochnachmittag wegen eines Familienstreits in einem Einfamilienhaus ausrücken. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte ein 48-Jähriger seine Familie bedroht. Der Mann hatte sich offenbar mit seiner Frau gestritten. Die 53-jährige und eine 19-Jährige konnten das Haus verlassen. Sie wurden leicht verletzt. Ob die 19-Jährige die gemeinsame Tochter ist, dazu machte der Polizeisprecher keine Angaben. Der 48-Jährige verletzte sich selbst. Außerdem bedrohte er die Rettungskräfte. Am späten Abend konnten die Spezialkräfte den Mann überwältigen. Er kam in ein Krankenhaus. Nach circa sieben Stunden war der Einsatz beendet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.03.2023 | 06:30 Uhr