Stand: 23.11.2022 09:50 Uhr Bad Zwischenahn: Große Pflanzaktion im Park der Gärten

Der Park der Gärten in Rostrup bei Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) bereitet sich mit einer großen Pflanz-Aktion auf das bevorstehende Jubiläumsjahr vor. 2023 feiert der Park sein 20-jähriges Bestehen. Dafür werden jetzt zehntausende Blumenzwiebeln sowie hunderte von Gräsern und Stauden neu gesetzt, so viele wie seit der Landesgartenschau nicht mehr. Der Park der Gärten ist aus der Landesgartenschau 2003 hervorgegangen. Seitdem steht er für eine große Ideenvielfalt in der Gartenplanung und Pflanzenverwendung.

