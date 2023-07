Riskantes Manöver geglückt: Brennender Autofrachter angekommen Stand: 31.07.2023 13:45 Uhr Schlepper haben den Autofrachter "Fremantle Highway" erfolgreich vor die niederländische Wattenmeerinsel Schiermonnikoog verlegt. Die Gefahr einer Umweltkatastrophe besteht jedoch weiterhin.

Am Montagmittag erreichte das etwa 200 Meter lange Schiff den neuen vorläufigen Ankerplatz, etwa 16 Kilometer vor der niederländischen Insel Schiermonnikoog. "Das Abschleppen des Schiffes verlief problemlos", teilte die Wasserbehörde Rijkswaterstaat in Den Haag mit. Die Lage des Schiffes sei stabil. Wegen günstiger Strömung hätten die Schlepper sogar schneller fahren können, als zuvor berechnet. Auch die Rauchentwicklung sei während der Fahrt "minimal" geblieben.

VIDEO: Brennender Frachter: "Fremantle Highway" wird abgeschleppt (31.07.2023) (3 Min)

Neuer Ankerplatz bei Schiermonnikoog ist weniger gefährlich

Am Sonntagabend hatten zwei Schlepper begonnen, den Frachter "langsam und kontrolliert" rund 66 Kilometer Richtung Osten zu ziehen. Starker Wind und der Rauch von dem brennenden Frachter hatten das riskante Manöver am Nachmittag zunächst verhindert. Am neuen Ankerplatz soll das Schiff Wetter-Einflüssen wie Wind und Seegang aus dem Atlantik weniger stark ausgesetzt sein. Zuvor hatte der Frachter nördlich der Insel Terschelling gelegen, genau zwischen zwei sehr stark befahrenen Schifffahrtsrouten von und nach Deutschland.

Frachter brennt noch immer

Nach wie vor besteht die Gefahr einer Umweltkatastrophe, denn das Schiff mit rund 3.800 Auto an Bord brennt noch immer. Das Feuer sei aber deutlich schwächer geworden, hieß es. Befürchtet wurde, dass es in den Stahlwänden Risse entstehen und Öl austreten könnte. Begleitet wurde der Transport daher von Bergungsexperten und einem Spezialschiff, das Öl räumen kann. Die Wasserbehörde versicherte, das Schiff werde ständig beobachtet und seine Stabilität kontrolliert. Trotz der großen Hitze ist der Frachter Spezialisten zufolge auch unter der Wasseroberfläche intakt.

Suche nach einem Hafen für die "Fremantle Highway"

"Sobald wie möglich wird ein Team des Bergungsverbundes an Bord gehen, um eine Inspektion durchzuführen", teilte die Wasserbehörde mit. Die "Fremantle Highway" bleibe nach wie vor mit den Schleppern verbunden. Auch das Ölförderschiff Arca werde in der Nähe bleiben. Langfristig soll der Frachter in einen Hafen geschleppt werden. Welcher Hafen das sein wird, ist bislang nicht bekannt. Laut Behörde hängt das unter anderem von der Situation an Bord des Frachtschiff und den Wetterbedingungen ab.

Feuer bricht in der Nacht aus

In der Nacht zu Mittwoch war die "Fremantle Highway" auf dem Weg von Bremerhaven nach Singapur vor der niederländischen Insel Ameland in Brand geraten. Der Brandherd war möglicherweise die Batterie eines der rund 500 Elektroautos an Bord. Die genaue Ursache wird noch ermittelt. Hubschrauber brachten einen Großteil der 23-köpfigen Besatzung in Sicherheit. Bei der Evakuierung kam ein Besatzungsmitglied ums Leben.

