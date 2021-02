Stand: 04.02.2021 16:12 Uhr Rhede: Lkw fährt Schlangenlinien - 3,16 Promille

Polizeibeamte aus Papenburg haben am Mittwochnachmittag einen 47-jährigen alkoholisierten Lkw-Fahrer in Rhede (Landkreis Emsland) überprüft. Eine Zeugin hatte sich zuvor an die Ordnungshüter gewandt und ihre Beobachtungen, der Mann würde mit seinem Lkw in Schlangenlinien fahren, geschildert. Der Alkoholtest des Mannes ergab einen Wert von 3,16 Promille, wie die Polizei mitteilte. Ihm sei eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt worden. Auf den Mann wartet ein Strafverfahren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.02.2021 | 17:00 Uhr