Stand: 02.09.2020 12:41 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Rekord-Elektroflieger landet heute auf Norderney

Mit einem Tag Verspätung wird am Nachmittag der erste Elektroflug von den Alpen zur Nordsee auf der Insel Norderney erwartet. Am Morgen machte das E-Flugzeug seinen ersten Zwischenstopp in Niedersachsen. Um kurz vor 9 Uhr landete die Maschine auf dem Flugplatz in Diepholz, wo sie zwei Stunden lang für die nächste Etappe nach Westerstede (Landkreis Ammerland) mit Solarstrom aufgeladen wurde. Rund 60 Menschen begrüßten den Elektroflieger mit Applaus.

Videos 06:52 Klimawandel: Wie schädlich sind Autos und Flugzeuge? #wetterextrem ist eine mehrteilige Serie über den Klimawandel. Die fünfte Folge erklärt, welchen Einfluss Autos, Flugzeuge und andere Verkehrsmittel auf den Klimawandel haben. Video (06:52 min)

Ankunft auf Norderney gegen 15 Uhr

Die Maschine vom Typ "Velis Electro" war wegen schlechten Wetters statt am Sonntag erst am Montag im schweizerischen Schänis im Kanton St. Gallen zu der 700 Kilometer langen Reise gestartet. Laut Plan wird der Elektroleichtflieger gegen 15 Uhr Norderney erreichen. Zwei Tage soll er anschließend auf der Insel zu bestaunen sein, wie NDR 1 Niedersachsen berichtete. Auch einige Rundflüge sind geplant, unter anderem zur Insel Baltrum.

Team um Bierbrauer peilt Rekorde an

Die Flugpioniere peilen mehrere Weltrekorde für Elektroflugzeuge an. Unter anderem wollen sie die größte Flughöhe, die schnellste Geschwindigkeit und die längste mit Strom geflogene Strecke erreichen. Mit-Initiator des Rekordflugs ist der Norderneyer Bierbrauer Tobias Pape. Er hatte über das Internet den Schweizer Fluglehrer Marco Buholzer kennengelernt, der den ersten in Europa zugelassenen Elektro-Leichtflieger besitzt. Pape lud den Fluglehrer auf die Insel ein, wo dann die Idee vom ersten Elektro-Flug von den Alpen an die Nordsee entstand.

Alle 100 Kilometer an die Ladestation

Drei Tage hatten der Ostfriese und der Schweizer für den Flug eingeplant. Alle 100 Kilometer muss der Zweisitzer zwischenlanden, um Strom zu tanken. Zwei Bodenteams kümmern sich um die Logistik und transportieren unter anderem die mobilen Ladestationen von Flugplatz zu Flugplatz. Experten sehen Elektroflieger in Zukunft als ideale Kurzstrecken-Alternative für den Verkehr zu den Ostfriesischen Inseln.

Weitere Informationen Per E-Flieger nach Norderney? Pionierflug geplant Mit einem Elektro-Flugzeug wollen zwei Flugpioniere von Zürich nach Norderney fliegen. Damit wollen sie auch zeigen, dass E-Flieger eine Alternative im Inselverkehr sein könnten. (04.08.2020) mehr Wie steht es um die E-Mobilität? Elektroautos sind in Deutschland noch lange nicht die Regel. Die Bundesregierung will die E-Mobilität bis 2030 unter anderem mit dem Umweltbonus kräftig vorantreiben. (09.03.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.09.2020 | 17:00 Uhr