Stand: 14.07.2022 17:01 Uhr Nordwestbahn kollidiert mit Pferd: Lokführer erleidet Schock

Auf der Strecke zwischen Osterholz-Scharmbeck und Oldenbüttel (Landkreis Osterholz) ist eine Regionalbahn mit einem Pferd zusammengestoßen. Keiner der rund 50 Fahrgäste im Zug wurde durch die Kollision verletzt. Der Lokführer erlitt jedoch einen Schock und musste abgelöst werden. Das Pferd überlebte den Unfall nicht. Der Lokführer hatte das Tier am Donnerstagmorgen auf der Strecke bemerkt und den Zug bei 120 Stundenkilometern abgebremst. Einen Zusammenprall mit dem Pferd konnte er aber nicht mehr verhindern. Die Strecke zwischen Osterholz-Scharmbeck und Bremerhaven war in beide Richtungen für rund zwei Stunden gesperrt. Zu welchen Schäden es an der Bahn oder den Gleisanlagen kam, blieb zunächst offen. Der Zug der Nordwestbahn und die Fahrgäste wurden nach dem Unfall in den nächsten Bahnhof gebracht. Die Beamten ermitteln nun, woher das Pferd kam.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.07.2022 | 15:00 Uhr