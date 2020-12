Stand: 18.12.2020 21:00 Uhr Razzia in Zetel: Große Cannabisplantage entdeckt

Bei einer Durchsuchung eines größeren Anwesens in Zetel (Landkreis Friesland) ist die Polizei am Donnerstag auf eine professionell betriebene Cannabisplantage mit mehr als 1.000 Pflanzen gestoßen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Freitag wurden ein 19- und ein 22-Jähriger festgenommen. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Zoll waren zu dem Areal ausgerückt, da das komplexe Anwesen neben einem Haupthaus auch über Scheunen und Hallen verfügt. Auf dem Areal steht den Angaben zufolge auch das Clubhaus eines Rocker-Clubs. Bislang gebe es aber keine Beweise für einen direkten Zusammenhang zwischen dem Polizeieinsatz und dem Rocker-Club, so Staatsanwaltschaft und Polizei.

