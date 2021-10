Stand: 04.10.2021 17:02 Uhr Razzia gegen Drogenhändler auch in Delmenhorst

Bei Razzien gegen einen mutmaßlichen Drogenhändlerring hat die Polizei in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen drei Verdächtige festgenommen. Außerdem beschlagnahmten die Ermittler mehr als 100.000 Euro Bargeld und rund 1.200 Marihuana-Pflanzen. Durchsucht wurden unter anderem Gebäude in Delmenhorst, Gelsenkirchen und Oberhausen. An dem Einsatz waren auch Spezialkräfte beteiligt. Weitere Razzien fanden im Ausland in den Niederlanden und in Spanien statt. Auch dort wurden Haftbefehle vollstreckt.

