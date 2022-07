Stand: 12.07.2022 09:55 Uhr Rastede: Polizei stellt Mann nach brutalem Raub

Die Polizei hat einen 51-Jährigen Mann festgenommen, nachdem er in Rastede im Landkreis Ammerland eine 74-Jährige Frau in deren Haus überfallen und beraubt hat. Wie die Polizei berichtet, hatte die 74-Jährige den Mann bereits auf dem Fahrrad an ihrem Haus vorbeifahren sehen. Später klingelte er bei ihr und griff die Frau an. Als die sich wehrte, schnürte er ihr mit einem Tuch den Hals zu. Er raubte aus dem Portmonee Bargeld und verschwand. Eine Polizeistreife griff ihn wenig später auf. Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl vor, zudem sei er einschlägig vorbestraft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.07.2022 | 09:30 Uhr