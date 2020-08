Stand: 17.08.2020 15:45 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Rasierklinge auf Spielplatz in Syke gefunden

Auf einem öffentlichen Kinderspielplatz in der Nähe des Rathauses in Syke (Landkreis Diepholz) ist am Montag im Sand eine Rasierklinge gefunden worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Weil diese aber nicht in unmittelbarer Nähe von Spielgeräten lag, seien Kinder nicht gefährdet gewesen, teilte die Polizei mit. Ein Zusammenhang zu den aufgefundenen Messern auf Spielplätzen in Bremen und dem nahe gelegenen Weyhe habe sich nach ersten Erkenntnissen nicht ergeben, hieß es.

