Rade: Mindestens 25 Schafe vermutlich von Wölfen getötet Stand: 06.12.2021 14:29 Uhr Im Landkreis Osterholz haben vermutlich Wölfe mindestens 25 Schafe getötet. Der Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände im Altkreis Wesermünde will nun über das weitere Vorgehen beraten.

Die Schafe wurden bei Rade in der Nacht von Freitag auf Sonnabend gerissen, wie Kreisverbands-Geschäftsführer Thomas Ströer sagte. Die Tiere gehörten zur Deichschäferei in Wersabe im Landkreis Cuxhaven. In deren Nähe hatte es erst vor kurzem zwei gerissene und 35 vermisste Schafe gegeben. In beiden Fällen habe der eigens aufgestellte Wolfszaun - ein vom Land Niedersachsen gefördertes Pilotprojekt - das nicht verhindern können.

Wolfsberater: Landkreis verharmlost das Problem

Die Schafe seien wichtig für die Deichsicherheit, man erwarte nun Hilfe vom Land und den Landkreisen, sagte Ströer dem Regionalmagazin "Buten un Binnen". Der Landkreis Cuxhaven wollte sich nicht äußern, weil die Schafe auf dem Gebiet des Landkreises Osterholz gerissen worden seien. Aus Osterholz liegt noch keine Stellungnahme vor. Der ehemalige Wolfsberater Hermann Kück erneuerte seine Kritik am Landkreis Cuxhaven. Dieser erkenne die Realitäten nicht an. Kück hatte vor kurzem sein Amt niedergelegt - seine Begründungf: Der Landkreis verharmlose das Problem.

Knapp 20 Prozent mehr Wolfsterritorien in Niedersachsen

In Niedersachsen gibt es nach jüngsten Zahlen des Bundesamtes für Naturschutz und der Landesjägerschaft Niedersachsen mindestens 35 Wolfsrudel. Die Zahlen stammen von Ende April 2021, dem Ende des vergangenen Monitoringjahres. Dazu kommen fünf Paare und drei fest ansässige Einzelwölfe - insgesamt wird demnach von 43 Wolfsterritorien ausgegangen, ein Zuwachs von 19,4 Prozent gegenüber dem Monitoringjahr 2019/2020. 273 Einzeltiere sind sicher nachgewiesen, darunter 92 adulte und 154 junge Wölfe. Bei 27 Individuen sei eine genaue Zuordnung der Altersklasse nicht möglich gewesen, hieß es.

