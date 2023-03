Stand: 17.03.2023 13:53 Uhr Putenstall im Landkreis Rotenburg gerät in Brand

In der Gemeinde Minstedt bei Bremervörde im Landkreis Rotenburg (Wümme) hat am Freitagmorgen ein Putenstall gebrannt. Nach Angaben eines Polizeisprechers befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Tiere in dem Stall. Niemand wurde verletzt. Die Polizei sperrte die Straßen nach eigenen Angaben rund um den Brandort in Minstedt ab. Warum das Feuer ausbrach, ermittelt nun die Polizei.

