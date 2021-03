Pünktlich zu Ostern: Bunte Lämmer auf der Dreptefarm Stand: 28.03.2021 10:33 Uhr Passend zu Ostern können Besuchende der Dreptefarm in Wulsbüttel bunte Lämmer bestaunen. Der Grund: Wegen der Pandemie konnte kein reinrassiger Zuchtbock die Vaterrolle übernehmen.

Also musste kurzerhand ein Rauhwoller-Coburger-Mischling einspringen, wie der Naturschutzbund NABU mitteilte, der das Schullandheim im Landkreis Cuxhaven betreibt. Das Ergebnis: sieben süße Mischlings-Lämmchen in allen Farben und Schattierungen.

Lämmer sind Frühlingboten

"Die Lämmer sind immer echte Frühlingsboten und jedes Mal eine neue Freude", sagt Dreptefarm-Vorsitzender Sönke Hofmann. Aktuell gibt es neben den frischen Lämmern auf der Dreptefarm Rauhwollige Pommersche Landschafe, ein Leineschaf, eine Moorschnucke und ein Bentheimer Landschaf. Auf der Farm werde alte, vom Aussterben bedrohte Haustierrassen gezüchtet und Schulkindern näher gebracht. Mit den bunten Oster-Lämmern sei die Lämmersaison nun beendet, so Hofmann.

"Den Sonntagsbraten zu etwas Besonderem machen"

Wer beim Anblick der niedlichen Lämmchen jetzt an den Osterbraten denkt, hat vielleicht ein schlechtes Gewissen. Aber so sei es nun einmal, sagt Hofmann: "Wir halten Nutztiere und nutzen sie auch. Allerdings versuchen wir, mehr Respekt und Anerkennung den Tieren gegenüber zu vermitteln." Wer Tiere in natürlicher Haltung erlebe, messe ihrem Fleisch einen anderen Wert bei. "Wir müssen den Sonntagsbraten zu etwas Besonderem machen."

