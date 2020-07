Stand: 06.07.2020 18:59 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Premium Aerotec: Müssen 1.800 Beschäftigte gehen?

In der vergangenen Woche hat Flugzeugbauer Airbus als Folge der Corona-Krise und des damit verbundenen Umsatzeinbruchs einen massiven Stellenabbau angekündigt. Nun setzt sich der Dominoeffekt in der Branche fort: Bei dem Zulieferer Premium Aerotec sind allein in Niedersachsen und Bremen 1.800 Arbeitsplätze in Gefahr, davon 1.100 in Nordenham (Landkreis Wesermarsch), 560 in Varel (Landkreis Friesland) sowie 160 in Bremen. Das Unternehmen mit Sitz in Augsburg hat die Zahlen am Montag bekannt gegeben. Es will mit dem Betriebsrat über einen Sozialplan sprechen.

Immer wieder Gerüchte um Jobabbau

Den Informationen aus Augsburg zufolge sei der Hauptstandort in Bayern mit rund 1.000 Stellen betroffen. Vonseiten der Konzernleitung hieß es, dass aufgrund der Entwicklungen Kapazitäten in dieser Größenordnung angepasst werden müssten. Schon im Februar vor der Corona-Krise und dem sogenannten Lockdown gab Gerüchte um Stellenreduzierungen bei Premium Aerotec. Zudem gibt es immer wieder Unruhe bei Premium Aerotec. Demnach war der Verkauf des Zulieferers geplant, doch dazu kam es nicht. Durch den Baustopp des A380 gingen Aufträge verloren.

