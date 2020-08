Stand: 25.08.2020 15:09 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Präsenzunterricht: Inselschulen machen es vor

Am Donnerstag wird es für Niedersachsens Schüler und Lehrer ernst: Sie starten in ein neues Schuljahr mit ungewissem Corona-Verlauf. Ein paar Hundert Schüler im Land befinden sich bereits seit drei Wochen im Präsenzunterricht unter Corona-Bedingungen - in den Schulen auf den Ostfriesischen Inseln. Denn hier ticken die Uhren anders als auf dem Festland: Weil viele Eltern während der Hauptsaison arbeiten, ist der Ferienkalender der Inselkinder ein anderer.

Inselschulen: Getrennte Gruppen, gestaffelte Pausen

Präsenzunterricht zu Corona-Zeiten: Wie kann das funktionieren? "Bis jetzt läuft es. Vielleicht haben wir auch nur Glück gehabt, aber es läuft", sagte Johannes Akkermann, Direktor der Inselschule Borkum (Landkreis Leer). Die rund 230 Schülerinnen und Schüler sind regelkonform in sogenannte Kohorten eingeteilt, wobei jeder Jahrgang eine Einheit bildet. Innerhalb der Kohorten dürfen sich die Kinder und Jugendlichen ohne Mundschutz begegnen. "Wir haben gestaffelte Pausen und Sektoren auf dem Schulhof. Das heißt: Die Hälfte macht Pause in den Klassen, die andere Hofpause", sagte Akkermann. "Und der Hof ist in drei Sektoren für die entsprechenden Jahrgänge eingeteilt." Außerdem gilt eine Mundschutzpflicht beim Betreten des Schulgebäudes.

Grundschüler vergessen Masken zu Hause

Die Grundschule auf Norderney (Landkreis Aurich) hat in Corona-Zeiten zwei große Vorteile: Zum einen kurze Anfahrtswege, zum anderen viel Platz. Die 170 Grundschüler sind in zwei Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe kann auf einem eigenen Schulhof spielen. Wenn sich am Nachmittag die Gruppen in der Ganztagsschule mischen, gilt Maskenpflicht. Man müsse sich darauf einstellen, "dass zumindest die Kinder der Grundschulen ihre Masken zu Hause vergessen. Man braucht also eine größere Menge an Ersatzmasken", sagte Grundschulleiter Martin Pape.

