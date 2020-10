Polizei löst bei Hooksiel illegale Technoparty auf Stand: 19.10.2020 12:38 Uhr Rund 50 Jugendliche haben in der Nacht zu Sonntag in einem verlassenen Haus bei Hooksiel eine Technoparty gefeiert - trotz der geltenden Corona-Auflagen. Die Polizei bereitete dem Treiben ein Ende.

Um 22.45 Uhr wurde die Feier im Landkreis Friesland nach Polizeiangaben aufgelöst. Die Beamten hatten zuvor einen Hinweis bekommen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Sechs Streifenwagen fuhren vor, als die Bässe aus dem Haus wummerten, auch ein Hundeführer war dabei. Gut die Hälfte der Jugendlichen machte sich beim Eintreffen der Polizei in alle Richtungen davon, aber von 27 Personen konnten die Personalien aufgenommen werden.

Hausfriedensbruch und Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz

Gegen die Jugendlichen aus Wilhelmshaven, dem Wangerland und Schortens wird nun ermittelt: wegen Hausfriedensbruchs und möglicher Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz. Zwar trug ein Teil der Jugendlichen Masken, teilte eine Sprecherin der Polizei am Montag mit, in jedem Fall hätten sie sich aber nicht illegal und in so großer Zahl zum Feiern in dem leer stehenden Haus treffen dürfen.

Niedersachsen hat Feiern enge Grenzen gesetzt

In Niedersachsen dürfen aufgrund der steigenden Zahl von Corona-Infektionen an privaten Feiern in geschlossenen eigenen Räumen nur bis zu 25 Personen teilnehmen - vorausgesetzt, das Abstandsgebot wird eingehalten. Die derzeitige Verordnung gilt vorerst bis zum 15. November.

