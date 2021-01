Stand: 09.09.2019 16:31 Uhr Polizei im Ammerland sucht Bankräuber

Per Öffentlichkeitsfahndung versucht die Staatsanwaltschaft Oldenburg, einen Bankraub im Landkreis Ammerland aufzuklären. Dazu hat die Polizei Videomaterial freigegeben, auf dem die mutmaßlichen Täter abgebildet sein sollen. Die Tat geschah am 8. Juli in der Sparkasse in Augustfehn.

Bankräuber steigt in weißen Mitsubishi Colt

Laut Polizei betrat gegen 17.50 Uhr ein vermummter Mann den Kundenbereich die Filiale. Er bedrohte die Bankmitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit einigen Tausend Euro verließ der Täter den Verkaufsraum und flüchtete auf einem Klappfahrrad. Kurz darauf soll er als Beifahrer in ein weißes Auto der Marke Mitsubishi Colt eingestiegen sein. Die Polizei vermutet, dass sich der Fahrer des Fluchtfahrzeuges mehr als zwei Stunden vor dem Überfall in der Filiale aufgehalten hat, um offenbar die Räume auszukundschaften. Die Polizei Westerstede bittet um Hinweise unter Telefon (04488) 833-0.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.01.2021 | 14:30 Uhr