Stand: 05.08.2021 08:32 Uhr Polizei ermittelt Verdächtige nach Einbruch in Bakum

Die Polizei hat zwei Verdächtige im Zusammenhang mit mehreren Diebstählen, mindestens einem Einbruch sowie Hausfriedensbruch-Delikten in Bakum (Landkreis Vechta) ermittelt. Die Fahnder kamen den 34 und 38 Jahre alten Männern auf die Spur, nachdem der Bewohner eines Hauses das Duo in der Nacht zu Montag in seinem Garten entdeckt hatte. Beamte nahmen die Männer aus Cappeln (Landkreis Cloppenburg) vorübergehend in Gewahrsam. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen in einer Gemeinschaftsunterkunft stellten die Ermittler nach eigenen Angaben Diebesgut und Einbruchwerkzeug sicher. In mindestens einem Fall soll es Videoaufzeichnungen von einem Einbruch geben, auf denen die Männer zu identifizieren seien. Die Polizei bitte Bürgerinnen und Bürger aus Lohne und Bakum, Aufnahmen aus eigenen Überwachungskameras auf verdächtige Personen auf ihren Grundstücken zu überprüfen. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg entlassen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.08.2021 | 09:30 Uhr