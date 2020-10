Stand: 01.10.2020 20:00 Uhr Polizei entdeckt Leiche in Wohnung in Syke

In einer Wohnung in Syke (Landkreis Diepholz) hat die Polizei einen toten Mann gefunden. Ob es sich um den Mieter handele, sei noch nicht klar, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Auch die Todesursache sei noch nicht geklärt. Ein Tötungsdelikt könne derzeit aber nicht ausgeschlossen werden. Die Polizisten hatten wegen einer Vermisstenmeldung am Nachmittag die Wohnung betreten. Derzeit sei die Spurensicherung vor Ort, hieß es weiter. Am Freitag soll die Leiche obduziert werden.

