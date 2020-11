Stand: 03.11.2020 09:15 Uhr Polizei Wilhelmshaven warnt vor Telefonbetrügern

Telefonbetrüger haben in Wilhelmshaven mehrfach versucht, alte Leute um ihr Geld zu bringen. Allein am Montag seien neun derartige Fälle gemeldet worden, teilte ein Polizeisprecher mit. In einem Fall hätten die Täter 1.000 Euro Bargeld und eine EC-Karte mit Geheimnummer erbeutet. Die Anrufer gaben sich den Angaben zufolge als Bankangestellte aus. Sie versuchten die durchweg über 80 Jahre alten Opfer zur Herausgabe ihrer Kontodaten und zur Abhebung von Bargeld zu überreden. Die Polizei geht davon, dass es sich bei den Betrügern um organisierte Kriminelle handelt, die Komplizen vor Ort haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.11.2020 | 09:30 Uhr