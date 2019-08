Stand: 08.08.2019 11:46 Uhr

"Polarstern" startet zu einzigartiger Expedition

Nach einem längeren Aufenthalt in der Lloyd Werft in Bremerhaven bricht das Forschungsschiff "Polarstern" am Sonnabend zu einer besonderen Expedition auf. Ein Jahr lang wird der Eisbrecher mit dem Packeis durch die Zentralarktis driften. Geleitet wird die "Mosaic"-Expedition vom Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut (AWI). Offizieller Start der 140 Millionen Euro teuren Reise ist am 20. September im norwegischen Tromsø.

Letzte Vorbereitungen in Norwegen

In Bremerhaven ist die "Polarstern" für die extremen Anforderungen dieser bislang einzigartigen Expedition ausgerüstet worden. Die letzten Vorbereitungen werden nach dem Einlaufen des Schiffes in Tromsø beginnen. Ab dem 13. September werden dort die Crew und das Material ausgetauscht sowie weitere Messgeräte installiert.

Erforschung der Folgen des Klimawandels

In den kommenden Wochen nutzt das AWI die "Polarstern" für weitere Studien an einer Langzeit-Station in der Arktis. Der sogenannte AWI-Hausgarten liegt in der Framstraße - einem Meeresgebiet zwischen Spitzbergen und der Nordostküste Grönlands. Dort sammeln die Wissenschaftler Daten von der Meeresoberfläche bis in die Tiefsee, um die Folgen des Klimawandels auf die Lebensvielfalt der Arktis zu erforschen.

