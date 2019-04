Stand: 15.04.2019 18:33 Uhr

Pflanzen wachsen nicht: Verseuchte Erde schuld?

Einer Gärtnerei in Zetel im Landkreis Friesland droht in diesem Frühjahr ein wirtschaftlicher Schaden von bis zu 50.000 Euro. Besitzer Detlef Sander vermutet, dass ihm und weiteren Gärtnerei-Kollegen verunreinigte Gartenerde geliefert wurde, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Folge: Sonnenblumen, Petunien und Tomaten sind klein und kümmerlich, die Blätter rollen sich ein. 7.000 Tomaten-Setzlinge hat Sander nach eigenen Angaben bereits entsorgen müssen. Die Symptome an den Pflanzen würden auf das Herbizid Simplex hinweisen, das normalerweise gegen Disteln auf Weideland eingesetzt wird.

Gärtner muss Tausende Pflanzen umtopfen

Sein Zwischenhändler habe eine Probe der möglicherweise kontaminierten Erde an die Landwirtschaftskammer nach Oldenburg geschickt. Jetzt müsse geklärt werden, woher die Erde stammt und ob - und wenn ja, wie - sie verunreinigt wurde. Zu dem direkten finanziellen Schaden kommt die zusätzliche Arbeit hinzu. Detlef Sander muss nun Tausende Sommerblumen in seinem Gewächshaus umpflanzen. "Es bleibt nur noch der Setzballen von der Jungpflanze, so wie wir die angeliefert gekriegt haben." Die verkümmerten Triebe müssen zudem von Hand ausgeknipst und die Wurzelballen gereinigt werden. Dann kommen sie in neue, frische Erde. Erste Erfolge bei bereits umgetopften Pflanzen sehe man schon. Ob die Blumenampeln allerdings bis zum Muttertag blühen, bezweifelt Sander.

