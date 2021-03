Stand: 02.03.2021 08:44 Uhr Papenburg: Feuerwehr rettet Personen aus brennender Wohnung

In Papenburg ist am frühen Dienstagmorgen ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, musste die Feuerwehr zwei Menschen über den Balkon aus der betroffenen Wohnung retten. Mehr als 80 Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Ursache für das Feuer und die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.

