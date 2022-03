Stand: 01.03.2022 19:47 Uhr Osterholz-Scharmbeck: Keime im Trinkwasser entdeckt

Noch mindestens bis Freitag müssen die Menschen in Osterholz-Scharmbeck (Landkreis Osterholz) sowie den Ortsteilen Buschhausen und Westerbeck ihr Leitungswasser abkochen, wenn sie es trinken oder zum Kochen benutzen wollen. Das erklärte eine Sprecherin der Stadtwerke Osterholz dem NDR in Niedersachsen. Derzeit ist das Trinkwasser mit Keimen belastet. Dies sei wahrscheinlich eine Folge des Hochwassers der vergangenen Woche, hieß es. Dabei sei vermutlich verunreinigtes Oberflächenwasser in einen Entlüftungsschacht des Trinkwassersystems gelaufen. Jetzt werden so lange alle Leitungen durchgespült, bis drei Tage lang keine Keime mehr nachweisbar sind.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.03.2022 | 07:30 Uhr