Stand: 23.04.2021 09:54 Uhr Osterholz-Scharmbeck: Etliche Wertstoffsäcke brennen ab

In der Nacht zum Freitag sind in Osterholz-Scharmbeck zahlreiche Wertstoffsäcke in Flammen aufgegangen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers konnten die Einsatzkräfte unter Atemschutz den Brand innerhalb weniger Minuten löschen. Anschließend wurde die Einsatzstelle der Polizei für weitere Ermittlungen übergaben. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar.

