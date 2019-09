Stand: 11.09.2019 16:51 Uhr

Ostdeutsche Dampflok "Molli" auf Borkum gelandet

Normalerweise verkehrt die historische Dampflok "Molli" zwischen Bad Doberan und den Ostseebädern Heiligendamm und Kühlungsborn (Mecklenburg-Vorpommern). Doch für rund eine Woche hat die Lok nun die Heimatstrecke verlassen und wird auf der Ostfriesischen Insel Borkum in die Spur gesetzt. Am Mittwoch kam "Molli" nach einer Fährpassage auf Borkum an. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen.

Fast geschafft: "Molli" setzt nach Borkum über











Einsatz auf Kurzstrecke

Auf Borkum fährt "Molli" eine kürzere Strecke als in Mecklenburg-Vorpommern. Während das alte Dampfross dort rund 15 Kilometer zu bewältigen hat, wird die Lokomotive auf Borkum die Touristen vom Anleger zum Inselbahnhof fahren.

Seltene Spurweite

Möglich ist die Lok-Visite, weil sowohl auf Borkum als auch auf "Mollis" Stammstrecke die Spurweite 900 Milimeter beträgt. Nach Angaben der beiden Bahngesellschaften - der Borkumer Kleinbahn und der Mecklenburgischen Bäderbahn - gibt es nur diese beiden Strecken mit der seltenen Spurweite. Das normale Streckennetz der Eisenbahn in Deutschland hat eine Spurweite von 1.435 Milimetern.

