Stand: 29.03.2021 20:11 Uhr Onshore-Windenergie: EWE und Enercon gründen Joint-Venture

Der Energieversorger EWE mit Sitz in Oldenburg und die Aloys Wobben Stiftung aus Aurich, Alleingesellschafterin von Enercon, haben ein Joint Venture mit Namen Alterric gegründet, das jetzt seine Tätigkeit aufnimmt. Ziel sei es, sich einem führenden Erzeuger von Grünstrom aus Onshore-Windenergie in Deutschland und Frankreich zu entwickeln und auch in weiteren Ländern zu wachsen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.03.2021 | 15:00 Uhr