Stand: 13.10.2020 15:39 Uhr Oldenburgische Landesbank schließt mehrere Filialen

Die Oldenburgische Landesbank (OLB) schließt mehrere Filialen im Nordwesten. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, sind Filialen in den Landkreisen Ammerland und Friesland und in der Stadt Oldenburg betroffen. Auch im Oldenburger Münsterland schließt die OLB nach eigenen Angaben mehrere Filialen oder wandelt sie in reine Automatenzentren um. Die Bank begründete ihren Schritt mit den "aktuellen Rahmenbedingungen" und einem veränderten "Kundennutzungsverhalten".

