Stand: 26.01.2023 11:19 Uhr Oldenburger Polizei nimmt Hasenpaar "in Gewahrsam"

Ein "Hasenpaar" hat die Polizei in Oldenburg am Mittwoch beschäftigt. Ein Passant hatte die etwa einen Meter großen Figuren an der Forumskirche St. Peter entdeckt und die Polizei gerufen. Die Figuren standen links und rechts neben einer Tür. Die Polizei brachte das Hasenpärchen zur Dienststelle. Nach einem Zeugenaufruf meldete sich am Abend der Eigentümer. Der 17 Jahre alte Mann aus Oldenburg hatte ein Projekt besucht und die Hasen vor der Kirche stehen lassen. Als er zurück kam, waren seine Figuren weg - "abgeführt" von der Polizei. Der Mann hat seine Hasen zurückerhalten, sagte ein Polizeisprecher.

