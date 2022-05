Stand: 02.05.2022 10:59 Uhr Oldenburg plant dieses Jahr einen Kramermarkt

Bunt dekorierte Wagen und Kostüme sowie Showbands sollen am 1. Oktober wieder durch die Oldenburger Innenstadt ziehen. Die Stadt ist optimistisch, dass die dann geltenden Corona-Regeln den Umzug zulassen. Auch plant die Stadt laut Mitteilung, den Kramermarkt selbst ohne Einschränkungen stattfinden zu lassen – also ohne Absperrungen oder Einlasskontrollen. Auch dies sei allerdings abhängig davon, wie sich Corona weiterentwickle. In den vergangenen beiden Jahren musste der Kramermarkt wegen der Pandemie abgesagt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.05.2022 | 10:30 Uhr