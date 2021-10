Stand: 15.10.2021 08:58 Uhr Oldenburg: Unbekannte verteilen Nägel auf Spielplatz-Geräten

Unbekannte haben auf einem Spielplatz am Anne-Frank-Platz in Oldenburg Nägel verteilt. Eine Zeugin hatte die Nägel am Donnerstag auf den Spielgeräten bemerkt, einige entfernt und die Polizei alarmiert. Die Beamten entdeckten 35 weitere Nägel an einem Kletterturm und auf Sitzgelegenheiten und entfernten diese. Anschließend gaben die Ermittler den Spielplatz wieder frei. Die jeweils drei Zentimeter langen und scharfkantigen Stifte ragten etwa zu zwei Dritteln ihrer Gesamtlänge aus den Spielgeräten heraus und stellten dadurch eine erhebliche Gefahr für dort spielende Kinder dar, hieß es vonseiten der Polizei. Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0441) 7 90 41 15 melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.10.2021 | 09:30 Uhr