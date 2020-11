Stand: 08.11.2020 15:59 Uhr Oldenburg: Polizei stoppt betrunkenen Unfallfahrer

Die Polizei in Oldenburg hat in der Nacht zu Sonntag einen betrunkenen Autofahrer angehalten, der offenbar zuvor in einen Unfall verwickelt war. Der 41-Jährige war den Beamten aufgefallen, weil er in Schlangenlinien durch die Stadt fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille, teilte die Polizei mit. Die Beamten entdeckten zudem einen erheblichen Schaden im Frontbereich und an der Windschutzscheibe des Autos. Nach ersten Erkenntnissen ist der Mann mit seinem Wagen gegen ein Verkehrsschild oder einen Ampelmast geprallt. Die Polizei stellte die Fahrerlaubnis sicher und leitete ein Strafverfahren ein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.11.2020 | 16:00 Uhr