Stand: 01.11.2021 12:08 Uhr Oldenburg: Kind findet Granate beim Spielen auf Kita-Gelände

Ein fünf Jahre alter Junge hat beim Spielen im Sand einer Kita in Oldenburg offenbar eine Handgranate entdeckt und mit nach Hause genommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte das Kind die mutmaßlich aus dem Zweiten Weltkrieg stammende Granate auf dem Außengelände der Kita ausgegraben. Der Vater des Fünfjährigen legte sie am Freitag auf einem leerstehenden Grundstück in der Nähe ab und informierte die Polizei. Der Kampfmittelräumdienst holte die mutmaßliche Granate ab. Das Kita-Grundstück soll nun gründlich auf mögliche weitere Weltkriegs-Hinterlassenschaften durchsucht werden. Die Stadt habe dafür eine Fachfirma beauftragt, teilte die Polizei mit.

