Stand: 02.07.2022 08:59 Uhr Oldenburg: Hund läuft über A28 und verursacht Stau

Auf der Autobahn 28 in Oldenburg hat am Freitag ein Hund für Verkehrsbehinderungen und Stau gesorgt. Am frühen Nachmittag war die hellbraune Husky-Hündin "Lija" über beide Fahrspuren gelaufen, teilte die Polizei mit. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer alarmierten die Polizei und teilten den Standort des Tieres mit. Einsatzkräfte versuchten, die Hündin einzufangen, das Tier konnte aber immer wieder entwischen. Schließlich verließ die Husky-Hündin an der Anschlussstelle Kreyenbrück von selbst die Autobahn. Da sich die Hundehalterin bei der Polizei meldete, wurde ihr mitgeteilt, wo "Lija" zuletzt gesehen wurde. Bis zum frühen Abend hatte die Polizei aber noch keine Mitteilung, ob die Husky-Hündin wieder zu Hause angekommen ist.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.07.2022 | 09:00 Uhr